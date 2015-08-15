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السنهوري: الهيئة العامة للاستعلامات لم تعد قادرة على مخاطبة الإعلام الخارجي

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السنهوري: الهيئة العامة للاستعلامات لم تعد قادرة على مخاطبة الإعلام الخارجي السنهوري: الهيئة العامة للاستعلامات لم تعد قادرة على مخاطبة الإعلام الخارجي

الكاتب الصحفي عادل السنهوري

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إننا مازلنا نتعامل مع الإعلام الغربي ومحاولات تشويه صورة في الخارج بطريقة رد الفعل، ومازلنا نخاطب أنفسنا وليس لدينا وسائل إعلام قادرة على مخاطبة الدول الخارجية.

وأضاف السنهوري خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، علي فضائية الحياة، أن الهيئة العامة للاستعلامات لم تعد قادرة على مخاطبة الإعلام الخارجي والرد عليه.

وأشار، إلى إن عدم وجود وسيلة إعلامية دولية لمصر يفتح المجال أمام المغتربين لنشر الشائعات ونقل الصورة المشوهة للإعلام الغربي.

وأكد السنهوري، إن التسويق السياسي للدول فن تمارسه وتجيده الدول الكبرى، ونحتاج إلى أسلوب ومنهج جديد ووسائل متطورة وقنوات دولية لمخاطبة الغرب.

وأوضح الكاتب الصحفي،إن الدول الغنية تنفق أموال طائلة على التسويق السياسي وشراء الصفحات بالصحف البريطانية والأمريكية مثل الجارديان وغيرها، مشيرًا إلى إننا نحتاج إلى استثمار ضخم في مجال الإعلام الخارجي حتى نستطيع مواجهة الحروب الدعائية ضد مصر.

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