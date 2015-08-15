سان جيرمان: نتمنى عودة إبراهيموفيتش ودي ماريا خلال أسبوع

أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان أن زلاتان إبراهيموفيتش وآنخيل دي ماريا لن يتمكنا من المشاركة في لقاء الفريق يوم الأحد أمام أجاكسو.

ويستضيف سان جيرمان نظيره أجاكسو يوم الأحد في ثاني جولات الدوري الفرنسي بعد التغلب على ليل في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.

ولن يستطيع إبرا أو الوافد الجديد دي ماريا المشاركة في مباراة الأحد بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

وتحدث بلان في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت قائلا:"زلاتان يسير على برنامجه العلاجي بشكل جيد، هو ليس جاهزا بنسبة 1000% حتى الآن".

وأضاف"هو يسجل تقدم جيد في برنامجه العلاجي، ونتمنى عودته الأسبوع المقبل".

وتابع متحدثا عن دي ماريا"هو مازال يخضع لبرنامج تأهيلي بدني بسبب انضمامه بشكل

متأخر للفريق بالإضافة لتعرضه لإصابة قبل انتقاله لنا".

وأتم"لكنه قد يستطيع المشاركة في مران الفريق خلال عدة أيام بعد تخلصه من الإصابة".