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تقرير - إنتر مهتم بضم كوينتراو من ريال مدريد

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تقرير - إنتر مهتم بضم كوينتراو من ريال مدريد تقرير - إنتر مهتم بضم كوينتراو من ريال مدريد

(إفي): كشفت تقارير اخبارية اهتمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بضم البرتغالي فابيو كوينتراو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية إن مدرب الإنتر، روبرتو مانشيني، يرى في كوينتراو مواصفات تؤهله للعب مع فريقه وأهمها المهارة والخبرة.

وأشارت صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية أنه اذا ما تمت الصفقة فإن مدرب ريال مدريد رافائيل ببينيتث سيلجأ لضم أليكس ساندرو ظهير بورتو البرتغالي ووكيله جورجي مينديش.

وأفادت الصحيفة أن العائق الذي ربما يعرقل الصفقة هو ارتفاع راتبه حيث يحصل مع ريال مدريد على أربعة ملايين يورو صافية في الموسم الواحد.

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