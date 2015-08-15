بلاتيني يصف اتهامات بلاتر بـ ' السخيفة '

(إفي): وصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني الطامح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تصريحات جوزيف بلاتر حول تهديدات الفرنسي له بالسجن بأنها "سخيفة".

وأشارت مصادر مقربه من بلاتيني "تلك الرواية المختلقة هي آخر محاولات الفيفا لتشتيت أذهان العالم عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها تلك المؤسسة".

وحسبما أفادت تلك المصادر "لن يعير رئيس الويفا اهتماما لتلك الاتهامات السخيفة".

وواصلت "ميشيل بلاتيني منشغل حاليا بإعداد برنامج، بالتعاون مع عدد كبير من الاتحادات الوطنية التي تدعمه، لتحسين صورة الفيفا واستعادة سمعتها وليساهم بدوره في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

وكان السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس المستقيل من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أكد اليوم السبت في تصريحات لجريدة (دي فولكس كرانت) الهولندية اليومية أن نظيره في الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشيل بلاتيني، هدد عائلته بأنه سيزج به في السجن حال عدم استقالته من رئاسة المؤسسة الكروية الأكبر على مستوى العالم.

وترشح بلاتيني نفسه لرئاسة الفيفا يوم 29 يوليو الماضي، حيث من المنتظر أن تجرى الانتخابات خلال الجمعية العمومية الغير عادية التي ستعقد يوم 26 فبراير 2016 في مدينة زيوريخ السويسرية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت تحقيقات موسعه يوم 27 مايو الماضي حول الفساد المتفشي في عالم كرة القدم والذي طال عدد كبير من مسئولي الفيفا.

وحسبما أفادت وزارة العدل الأمريكية، فقد أثرت حالات الفساد تلك على اختيار استضافة جنوب أفريقيا لكاس العالم 2010 أو على انتخابات رئاسة الفيفا عام 2011.