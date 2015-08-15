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عطل معلوماتى فى المراقبة الجوية يعطل الحركة بالمطارات الأمريكية

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عطل معلوماتى فى المراقبة الجوية يعطل الحركة بالمطارات الأمريكية عطل معلوماتى فى المراقبة الجوية يعطل الحركة بالمطارات الأمريكية
شهدت مطارات رئيسية على الساحل الشمالى الشرقى للولايات المتحدة تأخيرا كبيراً فى الرحالات الجوية اليوم السبت، بسبب عطل معلوماتى فى المراقبة الجوية، بحسب ما أفادت شركات طيران ومطارات فى المنطقة.

وذكر مطار ولاية بالتيمور، الذى يبعد ساعة بالسيارة من العاصمة واشنطن فى تغريدة على تويتر: "بسبب عطل معلوماتى، تم خفض حركة الوصول والإقلاع فى (مطار) بى دبليو آى (بالتيمور) و(مطارى) ريغان ودولز (واشنطن) إلى الحد الأدنى".

بدورها، قالت شركة أمريكان أيرلاينز: "هناك مشكلة فى مراقبة الملاحة الجوية، وقد تأثرت كل رحلات شركتنا فى الساحل الشرقي".

كذلك، تحدث موقع سلطة الطيران المدنى الأمريكية عن تأخير للرحلات فى مطار جون كينيدى، الأكبر فى نيويورك.

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