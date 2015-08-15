بالفيديو..لبنانيون يتداولون وصية المتشدد السلفى أحمد الأسير عقب اعتقاله

نشر نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، رسالة صوتية للشيخ الهارب أحمد الأسير الذى ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه فى مطار رفيق الحريرى اليوم السبت، يتحدث الأسير فيها عن وصيته فى حال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن.

ولم يعرف التاريخ الحقيقى لتسجيل هذه الرسالة الصوتية، إلا أنها نشرت فور الأنباء عن اعتقال أجهزة الأمن اللبنانية للأسير فى مطار رفيق الحريرى الدولى، حيث كان يعتزم السفر إلى مصر بجواز سفر مزور ومنها إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، بعد أن توارى عن الأنظار لحوالى عامين إثر اشتباكات بين جماعته والجيش اللبنانى.

وناشد المتشدد السلفى أحمد الأسير أهل السنة فى العراق وسوريا بـ" نصر أهل السنة فى البلاد"، مؤكدا أن الوهن تملك وتمكن من قلوب أهل السنة فى لبنان نتيجة الضغوطات التى يتعرضون لها، على حد وصفه.