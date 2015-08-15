أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..لبنانيون يتداولون وصية المتشدد السلفى أحمد الأسير عقب اعتقاله

Google+ Print
بالفيديو..لبنانيون يتداولون وصية المتشدد السلفى أحمد الأسير عقب اعتقاله بالفيديو..لبنانيون يتداولون وصية المتشدد السلفى أحمد الأسير عقب اعتقاله
نشر نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، رسالة صوتية للشيخ الهارب أحمد الأسير الذى ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه فى مطار رفيق الحريرى اليوم السبت، يتحدث الأسير فيها عن وصيته فى حال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن.

ولم يعرف التاريخ الحقيقى لتسجيل هذه الرسالة الصوتية، إلا أنها نشرت فور الأنباء عن اعتقال أجهزة الأمن اللبنانية للأسير فى مطار رفيق الحريرى الدولى، حيث كان يعتزم السفر إلى بجواز سفر مزور ومنها إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، بعد أن توارى عن الأنظار لحوالى عامين إثر اشتباكات بين جماعته والجيش اللبنانى.

وناشد المتشدد السلفى أحمد الأسير أهل السنة فى العراق وسوريا بـ" نصر أهل السنة فى البلاد"، مؤكدا أن الوهن تملك وتمكن من قلوب أهل السنة فى لبنان نتيجة الضغوطات التى يتعرضون لها، على حد وصفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي