بالفيديو..سيارات القوات المسلحة تنتشر بشوارع الجيزة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة

تساهم القوات المسلحة بسيارات مخصصة لبيع اللحوم المنتجات للمواطنين تحت شعار جهاز الخدمة الوطنية فى شوارع القاهرة والجيزة، للتخفيف على المواطنين الظروف المعيشية الصعبة وأعباء الحياة ، حيث رصدت كاميرا فيديو 7 .. قناة اليوم السابع سيارة ضخمة تابعة للقوات المسلحة تبيع منتجات اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لمنع استغلال التجار والجزارين .

وقال أحد المواطنين يدعى سيد حجاب ، أنه اول مرة يشترى منتجات القوات المسحلة ، ويتمنى أن تنال إعجاب أسرته ، لافتا إلى أن أسعار اللحوم لا تتجاوز 70 جنيه لـ2 كيلو مما ينافس السوق ويمنع جشع الجزارين ويلجأ المواطن إلى قواته المسلحة لشراء اللحوم.