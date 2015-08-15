الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة نسبيا بدءا من الثلاثاء

طالب الدكتور وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتهوية السيارات خلال ارتفاع درجات الحرارة لتجنب حدوث الاحتباس الحرارى داخلها مؤكدا أن درجات الحرارة ستنخفض بدء من يوم الثلاثاء القادم بعد مرور الموجه الحارة الأحد والاثنين.

وأضاف سعودى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن درجات الحرارة تقل فى المحافظات الساحلية وتزداد فى القاهرة باتجاه محافظات الصعيد مؤكدا أنه لدينا شفافية فى الإعلان عن كافة التغيرات الجوية للمواطنين.

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