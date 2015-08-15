نبيل نعيم: "الأسير" حاول السفر لمصر لترتيب صفوف التكفيريين بعد انهيارهم

قال نبيل نعيم، الزعيم السابق لتنظيم الجهاد، إن أحمد الأسير، القيادى السلفى اللبنانى المتشدد، كان يريد الذهاب إلى مصر لإعادة هيكلة التنظيمات التكفيرية فى سيناء بعد انهيارهم جراء الضربات المتلاحقة، التى شنها الجيش والشرطة ضدهم.

وأشار نعيم فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن التنظيمات المتشددة فى سوريا والعراق، رأت أن السير قد يجعل التنظيمات التكفيرية فى سيناء تنشط، حال ذهابه إليهم.

وأضاف نعيم أن الأسير يتسم بالفكر التكفيرى، وهو ينتمى لتنظيم القاعدة، لذلك أرادت التنظيمات المتشددة أن يعيد ترتيب صفوف التنظيمات التكفيرية بسيناء من خلال لقائهم، موضّحًا أن محاولة تنكره لم تخيل على الأجهزة الأمنية بلبنان، وألقت القبض عليه قبل توجهه إلى مصر.

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