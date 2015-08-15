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نبيل نعيم: "الأسير" حاول السفر لمصر لترتيب صفوف التكفيريين بعد انهيارهم

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نبيل نعيم: "الأسير" حاول السفر لمصر لترتيب صفوف التكفيريين بعد انهيارهم نبيل نعيم: "الأسير" حاول السفر لمصر لترتيب صفوف التكفيريين بعد انهيارهم
قال نبيل نعيم، الزعيم السابق لتنظيم الجهاد، إن أحمد الأسير، القيادى السلفى اللبنانى المتشدد، كان يريد الذهاب إلى لإعادة هيكلة التنظيمات التكفيرية فى سيناء بعد انهيارهم جراء الضربات المتلاحقة، التى شنها الجيش والشرطة ضدهم.

وأشار نعيم فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن التنظيمات المتشددة فى سوريا والعراق، رأت أن السير قد يجعل التنظيمات التكفيرية فى سيناء تنشط، حال ذهابه إليهم.

وأضاف نعيم أن الأسير يتسم بالفكر التكفيرى، وهو ينتمى لتنظيم القاعدة، لذلك أرادت التنظيمات المتشددة أن يعيد ترتيب صفوف التنظيمات التكفيرية بسيناء من خلال لقائهم، موضّحًا أن محاولة تنكره لم تخيل على الأجهزة الأمنية بلبنان، وألقت القبض عليه قبل توجهه إلى مصر.

زوجة "أحمد الأسير" تقود مظاهرة احتجاجا على القبض عليه فى مطار بيروت

إسدال الستار على مسلسل هروب المتشدد اللبنانى أحمد الأسير.. إحباط محاولة هروبه متخفيا للقاهرة عبر مطار الحريرى.. الشيخ السنى متورط بأحداث عنف صيدا 2013.. ولد ببيت فنى لأب شيعى وضبطه لتنفيذ حكم بالإعدام

وكالة الأنباء اللبنانية: أحمد الأسير كان ينوى الهروب لمصر بجواز سفر مزور

السلطات اللبنانية تعتقل القيادى السنى المتشدد أحمد الأسير

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مصر 365

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