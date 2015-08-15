أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتح طريق "المنصورة – السنبلاوين" بعد قطعه إثر مصرع 6 من أسرة واحدة

Google+ Print
فتح طريق "المنصورة – السنبلاوين" بعد قطعه إثر مصرع 6 من أسرة واحدة فتح طريق "المنصورة – السنبلاوين" بعد قطعه إثر مصرع 6 من أسرة واحدة
قطع العشرات من أهالى قرية شبرا قبالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، طريق "المنصورة – السنبلاوين"، بعد وفاة 6 من أهالى القرية اليوم، السبت، إثر حادث سير.

نجح رجال الأمن وكبار عائلات قرية شبرا قبالة التابعة لمركز السنبلاوين فى إقناع الأهالى بفتح طريق"المنصورة – السنبلاوين" بعد قطعه إثر وفاة 6 من أهالى القرية، اليوم السبت، فى حادث سير.

وكان تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، منذ قليل، إخطاراً من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بمصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة على طريق "المنصورة – السنبلاوين"، كانوا يستقلون توك توك فى مدينة السنبلاوين.

على الفور، انتقل الرائد محمد طمان، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه اصطدمت سيارة ملاكى بتوك توك، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص.

وقام أهالى القرية بالتجمهر وقطعوا الطريق، مما تسبب فى توقف حركة المرور، وتكدست السيارات على الطريق، وقام رئيس المباحث بجمع كبار رجال القرية، وأقنعهم بإعادة فتح الطريق، ووعدهم بمحاسبة كل مخطئ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل المتوفين إلى مستشفى السنبلاوين العام، وجار تحرير محضر بالواقعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365