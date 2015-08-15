الأهلي: الحديث عن رحيل مبروك وانتداب مدرب أجنبي أمر غريب

نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي مناقشة ملف انتداب مدرب أجنبي جديد للفريق بدلا من فتحي مبروك حتى الآن.

فتحي مبروك أنهى موسم الأهلي بالمركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري.

ومع ضم العديد من الصفقات الجديدة إلى جانب الأداء المتذبذب والخسارة أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية أصبح ملف المدرب الجديد للأهلي هو الشغل الشاغل في عقل الجماهير الحمراء.

وتحدث محمود طاهر عن فتحي مبروك قائلا: "فتحي مبروك نجح في الفترة التي تولى بها قيادة الفريق".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "الحديث عن رحيل مبروك وانتداب مدرب أجنبي أمرا غريبا الآن".

وأتم "حتى الآن فتحي مبروك مستمر في منصبه كمدير فني للنادي الأهلي".