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«متحدث الداخلية»: الوزارة ترسل بيانات مترجمة للإعلام الخارجي

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«متحدث الداخلية»: الوزارة ترسل بيانات مترجمة للإعلام الخارجي «متحدث الداخلية»: الوزارة ترسل بيانات مترجمة للإعلام الخارجي

اللواء أبوبكر عبدالكريم

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية،اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن الوزارة تقوم بترجمة كافة بياناتها للإعلام الخارجي والمراسلين الأجانب، تعقيبًا على تقارير بعض المنظمات الدولية بشأن وجود انتهاكات للحكومة خاصة في ذكرى فض رابعة.

وأضاف ”أبوبكر”، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم» علي فضائية الحياة، أن التطوير أمر حيوي وهام وضروري والوزارة تعمل عليه دائمًا للإسهام في إعادة تقييم الرسالة الإعلامية.

وأوضح إن الداخلية تسعى دائمًا لتطوير أداء الجهاز الإعلامي للوزارة لإيصال الصورة الحقيقية للأوضاع عبر الإعلام.

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