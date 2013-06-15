محمد عبدالمقصود لمرسي: عليك أن تستغنى عن "الأنجاس" الذين لا يعترفون بالنبي وأهل بيته

كتب : محمد عاشور منذ 20 دقيقة

الدكتور محمد عبدالمقصود

قال الدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن هناك مؤامرات تهدف لإخراج سوريا من أهل سوريا، مؤكدا ان هذه المؤامرات ستفشل لا محالة.

وأضاف عبدالمقصود، خلال مؤتمر الأمة الإسلامية لنصرة سوريا، أن ما يحدث في سوريا هو ابتلاء لكل المسلمين في الأرض، وتابع: "إذا فسد أهل الشام فسد المسلمين جميعا".

داعيا إلى الجهاد في سوريا، مشيرا إلى أن الجهاد بالمال قد يسبق الجهاد بالنفس في بعض الأوقات.

ووجه نداء إلى الرئيس محمد مرسي: "مهما استطعنا أن نستغى عن هؤلاء الأنجاس الذين لا يعترفون بالنبي وآل بيته فلنفعل، وأعلم أن التركة ثقيلة، ولكنها عواطف أحببت أن اسمعها للسيد الرئيس".

واختتم كلمته بالدعاء للإسلام والمسلمين.

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