القوات المسلحة تنعي الفنان نور الشريف

أرسلت إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، اليوم، برقية عزاء لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في وفاة الفنان الكبير نور الشريف، ووقعت برقية العزاء باسم “اللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشؤون المعنوية”.

وجاء في برقية العزاء: “المبدع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ننعي ببالغ الأسى وعميق الحزن القيمة والفنان المبدع نور الشريف فقيد الفن ونتقدم إلى أسرته ونقابتكم الموقرة والوسط الفني جميعًا بخالص التقدير لاسم الفنان الراحل ونثمن أعماله التي امتزجت بطبيعة الشخصية المصرية الحقيقية، ونقدر أدواره التي تناولت العديد من القضايا الاجتماعية الهامة والمؤثرة، والتي ستبقى في أذهان ووجدان الكثير من المصريين تحيي ذكراه”.

وأضافت وزارة الدفاع في برقية العزاء: ” لن يرحل صاحب ابن رشد وهارون الرشيد ومن قبل المواطن البسيط جابر وبطل الكرنك وحديثًا متولي ومحمد أبودياب”.

وتابعت: “أربعون عامًا من العطاء الفني أورث الدراما المصرية مائة وستين فيلمًا وثلاثين مسلسلاً وخمسة عشر مسرحية”.

واختتمت: “هكذا الفنان خلق ليسطر بتاريخه الرصين مستقبل يدوم طويلاً ولاينتهي، وليعطي من أجل وطنه وجمهوره وعندما يفارقنا جسداً تبقى أعماله شاهدة على حضوره الدائم بيننا، ندعو الله العزيز أن يتغمده برحمته ويخفف ألام فراقه عن أسرته”.