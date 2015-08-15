أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحر بعض الفوائد.. زيادة إفراز العرق ينشط خلايا المخ ويقوى التركيز

Google+ Print
للحر بعض الفوائد.. زيادة إفراز العرق ينشط خلايا المخ ويقوى التركيز للحر بعض الفوائد.. زيادة إفراز العرق ينشط خلايا المخ ويقوى التركيز
تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، نظرا لوجود موجة حر شديدة، وهذا يتسبب فى زيادة نسبة العرق، ولكن "هل للعرق أهمية وفوائد يحظى بها الجسم؟".

هذا ما أوضحه الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال من جامعة عين شمس، مؤكدًا أن العرق ينتج عن زيادة بذل المجهود والتعرض لأشعة الشمس، وهذا يتسبب فى نشاط إنتاج البروتينات التى تزيد من نسبة العرق.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن للعرق العديد من الفوائد الهامة على الجسم، ومن أهمها أنه يساعد الجسم على تقبل ارتفاع درجات الحرارة، ويخلصه من السموم والأملاح الزائدة، ويساهم فى تنظيف مسام الجلد، ويزيد من كفاءة الجهاز المناعى، ويقتل الميكروبات المتواجدة على سطح الجلد.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن زيادة إفراز العرق يساعد على تنشيط المخ، لأنه يتسبب فى زيادة إنتاج بعض البروتينات الهامة للأعصاب والتى تزيد من كفاءة خلايا المخ والأعصاب، ويقوى التركيز، ويساهم فى التنسيق بين المخ وأجهزة الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365