للحر بعض الفوائد.. زيادة إفراز العرق ينشط خلايا المخ ويقوى التركيز

تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، نظرا لوجود موجة حر شديدة، وهذا يتسبب فى زيادة نسبة العرق، ولكن "هل للعرق أهمية وفوائد يحظى بها الجسم؟".

هذا ما أوضحه الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال من جامعة عين شمس، مؤكدًا أن العرق ينتج عن زيادة بذل المجهود والتعرض لأشعة الشمس، وهذا يتسبب فى نشاط إنتاج البروتينات التى تزيد من نسبة العرق.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن للعرق العديد من الفوائد الهامة على الجسم، ومن أهمها أنه يساعد الجسم على تقبل ارتفاع درجات الحرارة، ويخلصه من السموم والأملاح الزائدة، ويساهم فى تنظيف مسام الجلد، ويزيد من كفاءة الجهاز المناعى، ويقتل الميكروبات المتواجدة على سطح الجلد.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن زيادة إفراز العرق يساعد على تنشيط المخ، لأنه يتسبب فى زيادة إنتاج بعض البروتينات الهامة للأعصاب والتى تزيد من كفاءة خلايا المخ والأعصاب، ويقوى التركيز، ويساهم فى التنسيق بين المخ وأجهزة الجسم.