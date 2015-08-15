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تغيير رئيس لجنة امتحانات بالأزهر وتحويل 17 مراقب للتحقيق

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تغيير رئيس لجنة امتحانات بالأزهر وتحويل 17 مراقب للتحقيق تغيير رئيس لجنة امتحانات بالأزهر وتحويل 17 مراقب للتحقيق

د. عباس شومان، وكيل الأزهر

قرر د. عباس شومان، وكيل الأزهر، تغيير رئيس لجنة معهد فؤاد خميس للبنين، وتحويل 17 مراقبا بلجنتي امتحانات الدور الثانى للثانوية الازهرية السلام للفتيات والشروق للتحقيق لغيابهم وتكليف رئيس القطاع باستبدالهم.

كما قرر وكيل الأزهر، اليوم السبت أثناء مروره على لجان الامتحانات، تجميع اللجان ذات الأعداد القليلة فى لجنة واحدة .

وناشد وكيل الأزهر الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بتعليمات الدور الأول والامتناع التام عن حمل الهواتف المحمولة أو أدوات الغش ،لأن ضبط هذه الأجهزة يعني الرسوب حيث لا فرصة أخرى فهذا هو الدور الثاني وليس الأول،متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

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