ضبط 3 متهمين هاربين و25 قضية تموينية بالمنيا

تمكنت حملة أمنية ، من ضبط 3 متهمين هاربين ، من تنفيذ أحكام قضائية ، بتهمة ، ( إتجار مخدرات – مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية – بلطجة )، بمراكز المنيا ، وتمكنت حملة مرورية ، من تحرير 1604 مخالفة مروية ، تضمنت ، ( 30 دراجة بخارية – 2 سيارة – 563 مخالفة دراجة بخارية – 1008 مخالفة سيارات ).

> وتمكنت حملة أمنية ،لرجال تنفيذ الأحكام ، من تنفيذ 403 حكم قضائى ، شملت ( 1 جنايات – 235 حبس جزئى- 34 حبس مستأنف – 88 غرامات جزئية- 6 غرامات مستأنفه – 39 مخالفات – 3895 محصلات مالية ).

وتمكنت حملة تموينية ، من ضبط 25 قضية تموينية ، تضمنت ( 7 لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات – 2 محل بدون ترخيص – 11 لعدم الإعلان عن الأسعار – 3 لعدم حمل شهادة صحية – 2 لعدم الإلتزام بمواعيد التشغيل – 1 قضية لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية – 1 ذبح لحوم بلدية خارج المجازر – 3 لعدم نظافة أدوات العجين – 2 عدم مزاولة نشاط بقال تموينى ).

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء محمود عفيفى ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش ، وطلقات متنوعة غير مرخصة ،تضمنت ، ( 1 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش – 4 فرد محلى الصنع )، بحوزة 6 متهمين بالمنيا .