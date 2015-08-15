اتفاقية شراكة في مجال التعليم المفتوح بين جامعة أسيوط والإسكندرية

وقعت جامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، اتفاقية شراكة في مجال برامج التعليم المفتوح ، وذلك بحضور الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية ، والدكتور عصام محمد زناتي مدير مركز التعليم المفتوح ، والدكتورة نجوى إبراهيم أبو العيون مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية ولفيف من الأساتذة من كلا الجامعتين ، وذلك في في إطار حرصها على نشر التعليم الجامعي وتفعيل التعاون المشترك مع نظيراتها من الجامعات المصرية الأخرى.

صرّح بذلك الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، موضحًا أن الاتفاقية سارية لمدة 3 سنوات ، و تأتي في إطار سعى الجامعة على دعم وتحسين التعاون والتبادل العلمي والثقافي المشترك من خلال تقديم منظومة متكاملة من برامج التعليم المفتوح.

> ومن جانبه ، أوضح الدكتور عادل النجدي ، بأن الشراكة تأتى نظرًا لأن برنامج التعليم المفتوح بتربية الإسكندرية هو البرنامج التربوي الوحيد المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، في تخصصات “معلم مجال، ومعلم فصل، ومعلم تربية خاصة” وهى برامج لا تطرحها كلية التربية بنظام الانتظام ، مضيفاً أنه سيبدأ التقدم للالتحاق بالبرنامج فى بداية شهر سبتمبر المقبل والذي من المقرر له أن يستوعب عدد كبير من الراغبين بالعمل في مجال التربية والتعليم من الحاصلين علي مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة بشرط مرور عامين علي الأقل من تاريخ حصولهم علي مؤهلهم الدراسي.