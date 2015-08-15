محافظ قنا: تقديم الرعاية البيطرية لعدد 12934 رأس ماشية بقري ومراكز المحافظة

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، أن إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري قامت بمعالجة 12934رأس ماشية من طفيليات الدم والطفيليات الداخلية والخارجية وذلك ضمن خطة المحافظة في توفير الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادي لرؤس الماشية .

وأضاف الهجان ، بأن إدارة المجازر بالمديرية قامت بذبح 3237 رأس ماشية من العجول والجاموس والضأن بـ 16 مجزر داخل نطاق قري ومدن المحافظة وتم توزيعها علي الشوادر والجمعيات الاستهلاكية مؤكدا علي أهمية حملات التفتيش اليومية لمراقبة حركة الأسواق بالإضافة إلي دورها في الكشف علي كميات اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم تسليمها إلي الجهات الحكومية المختلفة .

وفيما يتعلق بإدارة الوقاية بالمديرية ذكر المحافظ أنه تم تنفيذ برنامج لتحصين عدد 2009 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الماشية كما أكد علي ضرورة صرف لقاح أنفلونزا الطيور مجانا لأصحاب الحضانات لتحصين الطيور تحت إشراف طبيب بيطري متخصص من المديرية .

وأشار المحافظ ان تقديم الخدمات لمربي الماشية والفلاحين شملت غطاء تأمينيي لعدد 200 رأس ماشية وعقد 93 ندوة تثقفيه وإرشادية بالمديرية لطرق مكافحة الأمراض التي تعاني منها المواشي والطيور واختيار الأسلوب الأمثل في تغذيتها كما شملت ندوات تثقفيه خاصة بطرق التامين علي الماشية وذلك بمعرفة إدارتي الإرشاد البيطري والوقاية بالمديرية .

كما تمكنت إدارة التلقيح الصناعي من تلقيح عدد 238 بقرة اسباني و 194 بقرة فرنساوي و 261 من أبقار الفريزيان و 52 جاموسة بينما قدمت إدارة الرعاية التناسلية خدمة تهيئة الحمل والولادة لعدد 206 رأس ماشية وعلاجها من أمراض ما بعد الولادة وأمراض الضرع .