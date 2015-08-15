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محافظ القاهرة: الحج مكافأة رئيس حي السيدة زينب لرفضه «رشوة»

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محافظ القاهرة: الحج مكافأة رئيس حي السيدة زينب لرفضه «رشوة» محافظ القاهرة: الحج مكافأة رئيس حي السيدة زينب لرفضه «رشوة»

محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد

قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، توفير تأشيرة للحج وتحمل كافة تكاليفه لرئيس حي السيدة زينب حسام رأفت، وذلك مكافأة له على أمانته ورفضه للرشوة والإخلال بأعمال وظيفته، وإبلاغه الرقابة الإدارية التى ألقت القبض على مقدم الرشوة والوسيط.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد انفردت بنشر خبر القبض على موظف بمحافظة القاهرة يعمل في إدارة نزع الملكية التابعة لمديرية الإسكان وصاحب عقار يريد بناء سبعة أدوار مخالفة بحى السيدة زينب ، بعدما عرض الأخير دفع رشوة على رئيس حى السيدة زينب تقدر بـ 700 ألف جنيه حيث قام رئيس الحى علي الفور بإبلاغ الرقابة الإدارية وتمت التحريات والتسجيلات بالصوت والصورة وتم القبض عليهما أثناء عرض الرشوة.

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