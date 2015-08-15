بالفيديو - سوانزي يضرب نيوكاسل ونوريتش يحرق سندرلاند في ملعب النور

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في دور الـ16 من كأس مصر.

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- أحداث المباراة

- شاهد كهربا يخترق وحفني وباسم يهدران هدفا أكيدا للزمالك

- شاهد ثنائية كهربا وباسم تشكل أول فرصة للزمالك أمام الحدود

ق36: كهربا راوغ مدافع الحرس بالكب بمهارة رائعة ثم سددها بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ق31: أيمن حفني يتعرض للإصابة ومصطفى فتحي يجري تدريبات الإحماء.

ق23: تمريرة سحرية من عمر جابر من منتصف الملعب وضعت باسم مرسي في مواجهة المرمى سددها مبشارة بقوة لكن أحمد سعد تصدى للكرة وحولها لركنية.

ق20: هجمات متتالية للزمالك انتهت بعرضية من أسمن حفني حولها باسم مرسي برأسه لكنها مرت من فوق العارضة.

ق15: كهربا توغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ثم مرر الكرة لأيمن حفني حاول تسديدها لكنها ذهبت لباسم مرسي الذي سددها ضعيفة في يد أحمد سعد حارس حرس الحدود.

ق14: عرضية من ناحية اليمين هيئها كهربا بصدرة رائعة لباسم مرسي داخل منطقة الجزاء، والأخير سدده بيسراه لكن الكرة مرت فوق العارضة.

ق8: عرضية داخل منطقة جزاء الحرس تسلمها كوفي بصدرة ثم سددها مباشرة لكن أخرجها المدافع لركنية.

**الزمالك 0-0 حرس الحدود

ويصعد الفائز لمواجهة الاتحاد في الإسكندرية يوم الثلاثاء.