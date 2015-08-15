روبن: أفتقد لوجود ريبري

أكد آريين روبن جناح بايرن ميونيخ أنه يفتقد وجود زميله فرانك ريبري في الملعب وذلك بسبب غيابه للإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وتعرض ريبري لإصابة في كاحله منذ شهر مارس الماضي جعلته يغيب عن نهاية الموسم واضطر للخضوع لعملية جراحية لتثبيته، ما جعل بعض الأنباء تشير إلى أن اللاعب الفرنسي قد يضطر للاعتزال.

ولكن نفى ريبري كل ذلك وأكد أنه سوف يعود للملاعب مرة أخرى، وتم تحديد شهر سبتمبر موعدا لعودته مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وتحدث روبن للصحفيين قائلا:"ريبري يعيش فترة صعبة حاليا خاصة نفسيا، نحن ندعمه ونتمنى عودته قريبا للمشاركة معنا في المباريات".

وأضاف"أنا أفتقده داخل الملعب، وأفتقد شراكتنا سويا، لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة لعبنا فيها معا".

وأتم"شراكتنا يجب أن تعود مرة أخرى".