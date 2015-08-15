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رضا الكرداوى: "عكاشة هددنى بحرمان ابنه من الميراث لو متنازلتش عن القضية"

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رضا الكرداوى: "عكاشة هددنى بحرمان ابنه من الميراث لو متنازلتش عن القضية" رضا الكرداوى: "عكاشة هددنى بحرمان ابنه من الميراث لو متنازلتش عن القضية"
قالت المذيعة رضا الكرداوى، إن مطلقها الإعلامى توفيق عكاشة، رفض دفع نفقة ابنه يوسف ويهددها عبر محاميه بأنه سيحرمه من الميراث إذا لم تتنازل عن القضية، مشيرة إلى أنه وافق على عقد مؤتمر صحفى يعتذر فيه عما بدر منه من إساءة لشخصها بعدما اتهمها بالباطل عبر قناته"الفراعين" حسب قولها.

وأكدت الكرداوى فى تصرحات لـ"اليوم السابع" إغلاق باب المفاوضات بينها ومحامى عكاشة لتمسكها بالحصول على حق ابنها، تنفيذًا لحكم من محكمة، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن القضية، التى اتهمته فيها بالسب والقذف والمحبوس على ذمتها حاليا.

وكشفت رضا عن أن عكاشه صادر ضده 3 أحكام نهائية بحبسه أسبوعين و6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه.
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