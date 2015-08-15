ليبيا تطالب الدول العربية بالتدخل وقصف داعش وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك

طالبت الحكومة الليبية المؤقتة الدول العربية بالتدخل الفورى بتوجيه ضربات جوية محددة لتمركزات تنظيم "داعش" فى سرت.

وقالت الحكومة الليبية مساء اليوم السبت: نناشد الدول العربية الشقيقة ومن واقع التزاماتها تجاه الأخوة العربية وتطبيقًا لقرارات الجامعة العربية بشأن اتفاقيات الدفاع العربى المشترك توجيه ضربات جوية محددة الأهداف لتمركزات تنظيم داعش الإرهابى بمدينة سرت بالتنسيق مع جهاتنا المعنية.

وأعلنت الحكومة الليبية عجزها عن التصدى للجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش.

واتهمت الحكومة، فى بيانها، المجتمع الدولى بالتخاذل والصمت المريب تجاه جرائم داعش فى ليبيا، كما جددت الحكومة مطالبتها الدول الصديقة والحليفة بممارسة مزيد من الضغوط على مجلس الأمن الدولى لرفع الحظر توريد السلاح عن الجيش فى ظل خوضه معركة شرسة ضد الإرهاب.



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