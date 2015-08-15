على جمعة للأزواج: "أوعى تفتش فى تليفون مراتك لأن الإسلام نهى عن التجسس"

أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أن غض البصر لا يقتصر على العورات فقط، ولكنه يشمل الخصوصية والأسرار وعما لا يريد أحدنا أن يطلع عليه أحد، قائلا "إن الإسلام نهى عن التجسس، خلوا الناس تعيش مع ربنا، وأوعى تفتش فى تليفون زوجتك أو العكس، وأوعى تدخل تشوفها بتعمل شات وهذا من النظر".

وحذر جمعة، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "والله أعلم" المذاع على قناة "cbc"، من تعود الزوجة على تفتيش هاتف زوجها، لأن ذلك يتسبب فى العديد من المشاكل وهدم البيوت، قائلا "سيبوا الأمر لربنا عشان ربنا يسترها.. وزوجتى لم تفتش عليا أبدا منذ 42 سنة، وعمرى ما فتحتلها فجواب ولا فتشت تليفونها".

وأوضح أن غض البصر أدب إسلامى، متعلق بالنفس النبيلة، حيث إن غض البصر له مجالات مختلفة وليس مقصورا على الزوجة والزوج فقط، وإنما يشمل أشياء أخرى أبرزها العورات، مشيراً إلى أن غض البصر احترام للخصوصية فالنظرة سهم من سهام إبليس.