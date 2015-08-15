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سفير الأردن بالقاهرة: اجتماع طارئ بالجامعة العربية حول ليبيا.. الثلاثاء

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سفير الأردن بالقاهرة: اجتماع طارئ بالجامعة العربية حول ليبيا.. الثلاثاء سفير الأردن بالقاهرة: اجتماع طارئ بالجامعة العربية حول ليبيا.. الثلاثاء
قال السفير الدكتور، بشر الخصاونة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى ، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إنه جرت مشاورات بين الأمانة العامة للجامعة العربية والأردن (الرئيس الحالى لمجلس الجامعة) ومصر وعدد من الدول العربية حول الطلب الليبى بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدا ان الاجتماع سيعقد يوم الثلاثاء القادم الساعة 11 صباحًا.

وأوضح السفير الخصاونة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم مناقشة كل مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، لاسيما بعد توغل تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت الليبية، مؤكدا أن مملكة الأردن تدين الأعمال الإجرامية، التى ارتكبها التنظيم بحق المدنيين والأبرياء من أبناء مدينة سرت الليبية.

وكنت ليبيا قد طلبت عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدى للجرائم البشعة، التى يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى فى سرت الليبية ومناطق أخرى.

من جهتها، طالبت الليبية المؤقتة الدول العربية بالتدخل الفورى بتوجيه ضربات جوية محددة لتمركزات تنظيم "داعش" فى سرت.

وقالت الحكومة الليبية مساء اليوم، السبت: نناشد الدول العربية الشقيقة ومن واقع التزاماتها تجاه الأخوة العربية وتطبيقًا لقرارات الجامعة العربية بشأن اتفاقيات الدفاع العربى المشترك توجيه ضربات جوية محددة الأهداف لتمركزات تنظيم داعش الإرهابى بمدينة سرت بالتنسيق مع جهاتنا المعنية.

وأعلنت الحكومة الليبية عجزها عن التصدى للجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش.

واتهمت الحكومة، فى بيانها، المجتمع الدولى بالتخاذل والصمت المريب تجاه جرائم داعش فى ليبيا، كما جددت الحكومة مطالبتها الدول الصديقة والحليفة بممارسة مزيد من الضغوط على مجلس الأمن الدولى لرفع الحظر توريد السلاح عن الجيش فى ظل خوضه معركة شرسة ضد الإرهاب.

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مصر 365

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