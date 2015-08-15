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السيسى يجتمع بـ"محلب" و3 وزراء لاستعراض مشروع المليون فدان

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السيسى يجتمع بـ"محلب" و3 وزراء لاستعراض مشروع المليون فدان السيسى يجتمع بـ"محلب" و3 وزراء لاستعراض مشروع المليون فدان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التى أجراها المهندس رئيس مجلس الوزراء ورافقه خلالها وزراء الإسكان والرى والزراعة لتفقد عدد من الأراضى فى محافظتى المنيا وقنا.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الأراضى التى سيتم استصلاحها فى إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعى تستفيد من التركيب المحصولى للمنطقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للسكر اعتمادًا على زراعة البنجر، فضلاً عن زراعة المحاصيل البستانية الأكثر تحملاً لارتفاع درجات الحرارة والجفاف والأقل استهلاكاً للمياه.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال الاِجتماع الموقف التنفيذى بالنسبة لحفر الآبار التى ستستخدم فى رى الأراضى المستصلحة بمشروع المليون فدان بإتباع أحدث النظم المعمول بها فى عمليات الحفر والتجهيز اعتماداً على الطاقة الشمسية.

وأوضح الدكتور حسام مغازى، أنه سيتم وضع منظومة لعمل الآبار الجوفية فى المشروع تحقق استدامة الموارد المائية للآبار، ومنع الاستخدام الجائر للمياه، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على متابعة سحب المياه الجوفية، وتحديد ساعات العمل للآبار، مع الالتزام بالمساحات المقررة للأمان للخزان الجوفى.

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