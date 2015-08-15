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الخارجية: «رايتس ووتش» أعادت عرض تقريرها حول فض رابعة وتجاهلت الأعمال الإرهابية

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الخارجية: «رايتس ووتش» أعادت عرض تقريرها حول فض رابعة وتجاهلت الأعمال الإرهابية الخارجية: «رايتس ووتش» أعادت عرض تقريرها حول فض رابعة وتجاهلت الأعمال الإرهابية

الخارجية المصرية

قال المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إن توقيت صدور تقرير “هيومان رايتس ووتش” مقصود؛ للاستفادة مما يسمى بذكرى فض اعتصام رابعة.

وأكد “أبوزيد”، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن الخارجية حرصت على توضيح الصورة، خاصًة حول تقرير هذه المنظمة، التي أصدرته قبل عام، ذكرت فيه أكاذيب بمقتل أعداد من المواطنين والمعتصمين، وهذا العام كررت تفاصيل نفس التقرير حيث تضمن عبارات مطاطة واستخدام غير مهني.

وأشار إلى أن «وزارة الخارجية» حرصت في ردها على التأكيد أن “رايتس ووتش” منظمة ليست ذي صفٍة أو مصداقيٍة، وقد أرسل البيان إلى الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية والمصرية وعلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، أن المنظمة تجاهلت الأعمال التخريبية لجماعة الإخوان وإهدارها لحق العديد من المواطنين في الحياة في الأعمال الإرهابية التي تنفذها الجماعة. مؤكدًا أن المصرية ماضية في طريقها لتحقيق التنمية والأمن للمواطنين.

ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد دعوة لكل الشعب المصري والمسؤولين في الدولة قائلا: إننا في حاجة شديدة لقناة تتحدث باللغة الإنجليزية تخاطب العالم قادرة على اقتحام المجتمع الغربي.

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أونا

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