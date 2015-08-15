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داليا زيادة: مهمة «هيومان رايتس ووتش» إحراج الحكومات لصالح من يدفع أكثر

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داليا زيادة: مهمة «هيومان رايتس ووتش» إحراج الحكومات لصالح من يدفع أكثر داليا زيادة: مهمة «هيومان رايتس ووتش» إحراج الحكومات لصالح من يدفع أكثر

داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة

قالت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، لا يصح أن نطلق على أكاذيب “رايتس ووتش” تقرير ولا يستحق الاهتمام به، وذلك بعد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والخاص بأحداث فض اعتصام رابعة أغسطس 2013.

وأضافت زيادة، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، إننا سنتقدم بطلب للأمم المتحدة لسحب الصفة الاستشارية عن منظمة هيومان رايتس ووتش التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان.
> وتابعت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، قائلة: “قدمنا لمنظمة هيومان رايتس ووتش تقرير عن 3 آلاف جريمة قامت بها جماعة الإخوان ولكن لم يتم الاهتمام بهذا التقرير أو الرد عليه”.
> وأكد داليا زيادة إن مهمة هيومان رايتس ووتش إحراج الحكومات لصالح من يدفع أكثر.
> وقالت زيادة، نشكر وزارة الخارجية على ما تقدمه لنا من دعم لإيصال الصورة الحقيقية عن للمجتمع الغربي.

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