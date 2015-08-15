ضبط 20 دراجة بخارية بدون ترخيص فى حملة أمنية بمركز فارسكور بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط حملة أمنية موسعة اليوم بدائرة مركز فارسكور، بإشراف اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 20 دراجة نارية بدون لوحات، و21 سحب تراخيص متنوع، 30 مخالفة نموذج " 125 "، 12 توك توك بدون لوحات ، 2 سيارة بدون تراخيص .

وفي مجال المرافق وإزالة الإشغالات: تم ضبط 131مخالفة إشغال طريق، و53 مخالفة بائع متجول ،162 إزالة فورية "أسقف – تند - إعلانات "و8 إدارة مقهى بدون ترخيص .

>