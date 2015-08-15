السلطات اللبنانية تعتقل فلسطينيًا من مناصرى المتشدد أحمد الأسير

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى صيدا أن قوة من معلومات الأمن العام اللبنانى، أوقفت الفلسطينى أحمد عبدالمجيد فى عبرا شرق صيدا، وهو أحد مناصرى المتشدد السلفى الشيخ الفار أحمد الأسير.

وقال مصدر فى وزارة الداخلية اللبنانية، إن المتشدد السلفى أحمد الأسير استخدم وثيقة سفر فلسطينية مزورة للهروب من مطار رفيق الحريرى إلى مطار القاهرة الدولى، ومن ثم التوجه إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأكدت المصدر -الذي رفض الإفصاح عن هويته- فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من العاصمة بيروت ، مساء اليوم السبت، أن السلطات الأمنية اللبنانية تبحث عن المتشدد السلفى أحمد الأسير منذ ما يقرب من عامين حتى تمكن الأمن العام من إلقاء القبض عليه اليوم فى مطار الحريرى.

وأشار المصدر، إلى أن المتشدد أحمد الأسير يعد من العناصر الخطيرة، التى تبحث عنها قوات الأمن اللبنانية لتورطه فى العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش اللبناني وحزب الله ، موضحا أن المتشدد يخضع لتحقيقات من قبل الأمن العام، وسيتم إحالته للقضاء المختص.