على الرغم من عدم رواج "سلوفينيا" في لوائح الوجهات الأكثر زيارةً من قبل المسافرين العرب، إلا أن هذه الدولة المتمركزة

في أوروبا الوسطى، وذات الإطلالة على البحر الأبيض المتوسط، تملك ما يغري بالاكتشاف، ولا تتطلّب رصد ميزانية ضخمة عند زيارتها بصحبة العائلة، وتعد السائحين بمغامرات مغرية...

أين أين يذهب العرب المسافرون إلى "سلوفينيا"؟

إذا تسنت لك فرصة قضاء إجازة في "سلوفينيا" بصحبة عائلتك، لا تفوتي زيارة الأماكن الآتية:

- "بليد": تقع بحيرة "بليد" الجليدية عند سفح جبل "تريغلاف" في شمال غرب "سلوفينيا"، بجوار مدينة "بليد". وتعدّ البحيرة الأكثر جمالاً في منطقة جبال الألب، علماً أنّها تبعد 35 كيلومتراً من مطار "ليوبليانا" الدولي و55 كيلومتراً من العاصمة "ليوبليانا". يصل أقصى عمق لها إلى 30.6 متراً، ممّا يجعلها مثالية لتجربة الغوص. وفي حال خانتك شجاعتك لتجربة مماثلة، يحلو الاسترخاء في المكان، أو القيام بما يروّح عن النفس وسط الجبال والغابات التي تحيط "بليد"، كما التقاط الصور طيور البجع، أو انعكاس التلال المحيطة على سطح البحيرة، أو الاستمتاع برحلة على متن أحد قوارب "بليتنا" التقليدية.

- "بوستوجنا": ان كهف "بوستوجنا" مصنّف من قبل "اليونيسكو" ضمن لائحة مواقع التراث العالمي، ويسمح للعرب المسافرين بإلقاء نظرة على أكثر من 5 كيلومترات من الممرات والأنفاق، وذلك في قلب مدينة "كارست" على مقربة من كهوف "سكوكجان". تملأ الصواعد والهوابط المثيرة للإعجاب المكان الذي يعدّ موطناً لــ15 نوعاً من الخفافيش.

لكن، ثمة قواعد يجب التقيد بها قبل دخول الكهف:

- لا يسمح للزائرين المشي سوى في المسارات المحددة لذلك، وتحت إشراف المرشدين.

- يمنع لمس الصواعد والهوابط.

- يحظّر التقاط صور للحيوانات داخل الكهف.

- يمنع التدخين داخل الكهف منعاً باتاً.

- "كوباريد": تتوفّر النصوص والتعليقات الخاصّة بموجودات متحف "كوباريد، بلغات أربع، هي: السلوفينية والإيطالية والألمانية والإنجليزية. هناك، تشهد المعروضات على أحداث كانت طالت نهر "سوكا"، خلال فترة الحرب العالمية الأولى، ومنها النقوش العملاقة على الجبال والصور، بالإضافة إلى عرض سمعي بصري متعلّق.

يفتح المتحف أبوابه، يومياً، من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، وذلك من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء،

ومن أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/آذار من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء، مقابل 5 يورو للبالغين.

- "سوكا": يمتد نهر سوكا من حديقة "تريغلاف" الوطنية إلى "نوفا جوريكا" بين جبال الألب، ويبدو عنواناً مغرياً لعشاق الرياضات التي تزوّد بجرعات عالية من "الأدرينالين"، لا سيما الطيران الشراعي والتجديف. لكن في حال الرغبة في ممارسة النشاطات التقليدية، فإن وادي "سوكا" يتضمّن مسارات للمشي وركوب الخيل وصيد الطيور.

أين يقيم العرب المسافرون إلى "سلوفينيا"؟

- فندق "بيروكرات": يبعد هذا الفندق ذو الأربع نجوم 10 دقائق بالحافلة من وسط مدينة "ليوبليانا". علماً أنه تتوقف الحافلات قبالة الفندق كلّ 5 دقائق. وهو يضم مركزاً للياقة البدنية و"الساونا"، مع الإشارة إلى أن ارتيادهما مجّاني للنزلاء، وكذلك الأمر مع خدمة "الواي فاي" في الغرف، ودخول المسبح المكشوف في "منتجع لاغونا"، الذي يقع على بعد 800 متر فقط، ويفتح من 13 يونيو/حزيران إلى نهاية أغسطس/آب.

- فندق "ليف": في قلب العاصمة "ليوبليانا"، ويوفر "ليف" غرفاً مريحةً ذات إطلالات على متنزه "تيفولي" ووسط المدينة. ويبعد 5 دقائق سيراً على القدمين من عدد من المواقع المثيرة للاهتمام في "المدينة القديمة". كما يوفّر 10 غرف للاجتماعات والمؤتمرات في الطبقة الـ13 منه، مع إطلالة جذابة على أنحاء المدينة.

هناك، يجذب تذوّق المأكولات العصرية ذات النكهة المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في مطعم "بري ليفو".

تجدر الإشارة إلى أن "تريغلاف" يحمل القمة الجبلية الأعلى في البلاد، مع ارتفاع 2.864 متراً.

ان مناخ "سلوفينيا" منوع، إذ يسيطر ذلك القاري على الجهة الشمالية الشرقية منها، فيما يهيمن ذلك القاسي الخاص بجبال الألب على المناطق المرتفعة، ويسود شبه المتوسطي في المناطق الساحلية.

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