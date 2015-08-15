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صور|«الهضبة» يلتقط سيلفي مع جمهوره ويؤدي أغاني جديدة وينصج جمهورة بالإقلاع عن التدخين

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صور|«الهضبة» يلتقط سيلفي مع جمهوره ويؤدي أغاني جديدة وينصج جمهورة بالإقلاع عن التدخين صور|«الهضبة» يلتقط سيلفي مع جمهوره ويؤدي أغاني جديدة وينصج جمهورة بالإقلاع عن التدخين

مسرح الهضبة في حفل الساحل

أحيا الميجا ستار، الهضبة ، حفلًا غنائيًا، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، أمس الجمعة بحضور الألاف من عشاقه. 

بدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بعرض لتاريخ عمرو دياب الفني أشعل حماس الحضور قبل صعود الهضبة، ثم جرى اشعال لوجو الهضبة “ع د” أعلى المسرح قبيل صعوده.

ليبدأ بعدها الفنان أحمد عصام في فقرته للالعاب النارية بعد انتهاء فقرة، وليد الحريري لعرض الليزر على أنغام الموسيقى ورقص الروبوت، ومن ثم صعد الهضبة على المسرح في تمام الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة على أنغام أغنية شفت الأيام.
> ليغني بعدها العديد من أغانيه، واعتذر للجمهور من بداية الحفلة عن مرضه بانفلونزا صيفية. وفاجأ بعدها جمهورة بأغنية جديدة باسم “مجاش الوقت ترجعلي” من الحان سامح كريم على أنغام عزف الموسيقار يحيى الموجي نجل الموسيقار الكبير محمد الموجي، ثم قام بغناء جماله بحضور ملحنها شادي حسن.

ووجه عمرودياب الشكر لجمهوره على تقديم هدية له عبارة عن  ”بانر” مطبوع عليه اسم “رابطة بورسعيد”، وأبدى سعادته به قائلا: “انا كنت زمان كل يوم بعوم في القنال” بمناسبة بورسعيد.

وقام بأداء أغنية “صعبان عليا” التي قال عنها أنه لم  يقم بغنائها منذ عشر سنين، وكان ضمن الحاضرين الفنان محمد لطفي الذي قام بتقديمه الهضبة على المسرح ثم قام بعدها بغناء اغنية “تنسى وحدة” ثم تحدث عن اللياقة البدنية وعلاقتها بشرب السجائر طالبًا من جمهوره عدم شربها.

وقدم اغنية جديدة من كلمات تامر حسين والحان اسلام زكي بعنوان “مابزعلش اما بفتكرك” وقام الهضبة لأول مرة بالتقاط سيلفي بهاتفه الخاص على المسرح مع جمهوره.

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