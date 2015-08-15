بالفيديو – القائم و ' عين الصقر ' يقفان ضد سوانزي أمام نيوكاسل

وقف قائم مرمى نيوكاسل حائلا أمام سوانزي سيتي من تسجيل هدفا في المباراة التي تقام بينهما يوم السبت في ملعب ليبرتي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف سوانزي نظيره نيوكاسل بعدما قدم الفريق الويلزي مباراة رائعة في الجولة الماضية تعادل فيها مع حامل اللقب تشيلسي 2-2.

وكان نيوكاسل تعادل أيضا على ملعبه امام ساوثامبتون بنفس النتيجة.

وفي الدقيقة 41 سدد لاعب سوانزي جيفرسون مونتيرو الكرة بشكل قوي، لكن تصويبته ارتطمت بقائم مرمى نيوكاسل.

وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني سدد جيلفي سيجودرسون كرة رائعة، ارتطمت بقائم وسقطت على خط المرمى، لكن أوضحت تقنية عين الصقر أن الكرة لم تتجاوز الخط بالكامل.

القائم يتصدى لتسديدة مونتيرو

عين الصقر لا تحتسب هدفا لسوانزي