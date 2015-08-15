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بالفيديو - ستوك يقلب طاولة توتنام والجزائري محرز يقهر وست هام

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بالفيديو - ستوك يقلب طاولة توتنام والجزائري محرز يقهر وست هام بالفيديو - ستوك يقلب طاولة توتنام والجزائري محرز يقهر وست هام

نجح نادي ستوك سيتي في العودة من بعيد بعدما كان متأخرا 2-0 أمام توتنام لينجح في إدراك التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي.

جولة ثانية انطلقت مساء الجمعة بانتصار مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا 1-0 لتُستكمل مباريات الجولة يوم السبت.

وانقسمت الأهداف بين الفريقين على مدار الشطين. فجاءت ثنائية توتنام في الشوط الأول عن طريق إيريك دير وناصر الشاذلي.

بينما ثنائية ستوك جاءت في الشوط الثاني عن طريق ماركو ارناوتوفيتش من ركلة جزاء ومامي ضيوف السنغالي.

وعلى الرغم من تقدم توتنام قبل نهاية الشوط الأول بهدفين إلا أن ستوك نجح في العودة في أخر ربع ساعة من الشوط الثاني بعد تراخي وأداء سيء جدا من توتنام.

ليحصد كلا من ستوك سيتي وتوتنام أول نقطة لهما في المسابقة.

شاهد أهداف المباراة

تألق جزائري

وواصل الجزائري رياض محرز تألقه ليقود ليستر سيتي للفوز الثاني على التوالي وهذه المرة أمام وست هام قاهر أرسنال 2-1.

ليستر سيتي حل ضيفا على وست هام ونجح في تحقيق العلامة الكاملة.

وجاءت ثنائية ليستر سيتي عن طريق شينجي أوكازاكي في الدقيقة 27 ومحرز في الدقيقة 38.

بينما جاء هدف وست هام الوحيد عن طريق ديمتري بايت في الدقيقة 55.

تألق محرز يأتي للمرة الثانية على التوالي بعدما تألق في الجولة الأولى ونجح في إحراز هدفين.

ليصل ليستر سيتي إلى النقطة رقم 6 في صدارة الترتيب بينما تجمد وست هام عند النقطة الثالثة.

شاهد أهداف المباراة

وتعادل واتفورد بلا أهداف مع ويست بروميتش ألبيون.

ليحصد الوافد الجديد واتفورد النقطة الثانية له. وينجح ويست بروميتش في تحقيق أول نقطة له بعد الهزيمة في الافتتاح أمام مانشستر سيتي.

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فيديو اليوم السابع

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