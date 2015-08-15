الرئيس اليمنى يعين قيادات للمنطقة الثانية العسكرية

أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم قرارات تضمنت تعيين العميد فرج سالمين البحسنى رئيسا لأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية ومركزها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وتضم جنوب المحافظة ومحافظة المهرة أقصى شرق اليمن وجزيرة سقطرى .

وتضمنت القرارت تعيين العميد طالب سعيد بارجاش رئيسا لعمليات المنطقة العسكرية الثانية ، وعين هادى - الذى يقيم مؤقتا بالعاصمة السعودية الرياض - العميد عوض سالم الجوعى قائدا للواء 27 ميكا التابع للمنطقة الثانية العسكرية والعميد سالم احمد بارشيد رئيسا للأركان والعميد على سالم باراس رئيسا لعمليات اللواء.

كما عين الرئيس العميد احمد حسن الحامدى قائدا للواء 190 دفاع جوى والعميد سعيد محمد سعيد الشعملى رئيسا للأركان والعميد عبيد سعيد رئيسا للعمليات فى اللواء التابع للمنطقة الثانية العسكرية ويتمركز فى قاعدة الريان الجوية بالمكلا .

وتعكس هذه القرارات استعادة الرئيس اليمنى والحكومة الشرعية السيطرة على مقاليد الأمور فى العديد من القطاعات وفى مقدمتها العسكرية.