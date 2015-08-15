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روسيا تستعد لإنشاء المنطقة الصناعية فى قناة السويس ديسمبر المقبل

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روسيا تستعد لإنشاء المنطقة الصناعية فى قناة السويس ديسمبر المقبل روسيا تستعد لإنشاء المنطقة الصناعية فى قناة السويس ديسمبر المقبل
تستعد روسيا لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس الجديدة خلال شهر ديسمبر من هذا العام، والذى سيتم خلاله التوقيع على "خارطة طريق" إنشاء المنطقة الصناعية.

وأضافت صحيفة "بوليت راشا" الروسية أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى توصل إلى اتفاقات مع روسيا بشأن بناء مشروع تطوير المنطقة الصناعية لقناة السويس.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن شركات من روسيا أيضا أبدت استعدادها للمشاركة فى المشروع، فمن الممكن أن تشارك شركات السيارات، وصناعة مواد البناء، والنقل البحرى، ومعدات الطاقة والأدوية والمنتجات الزراعية.

الرئيس يستعد لزيارة روسيا والصين لتعزيز العلاقات.. الكرملين: الإعداد للقاء مرتقب بين بوتين والسيسى.. مصادر لـ"اليوم السابع": القمة ستشهد مناقشة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس الجديدة
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