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مقتل إرهابيين إثر اشتباك مع قوات الجيش الجزائرى

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مقتل إرهابيين إثر اشتباك مع قوات الجيش الجزائرى مقتل إرهابيين إثر اشتباك مع قوات الجيش الجزائرى
لقى عدد من الإرهابيين مصرعهم فيما صيب آخرون إثر اشتباك أفراد الجيش الوطنى الشعبى بولاية سكيكدة مع مجموعة إرهابية، كما اسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين فى صفوف الجيش الوطنى الشعبى .

وذكرت مصادر أمنية اليوم السبت أن الاشتباك بين قوات الجيش الوطنى الشعبى وإرهابيين يتراوح عددهم بين 30 و40 إرهابيا وقع فى منطقة "غبالة" المهجورة من السكان بإقليم بلدية عين قشرة ، مشيرة إلى أن هؤلاء الإرهابيين كانت ترافقهم عائلاتهم (زوجاتهم وأبناؤهم).

ورجحت المصادر نفسها أن يكون الإرهابيون الذين قدموا من منطقة جيجل متجهين نحو الحدود مع تونس لكن يقظة أفراد الجيش الوطنى الشعبى حالت دون تحقيق هدفهم ، مضيفة أن تعزيزات عسكرية مدعمة بآليات ثقيلة وصلت إلى مكان الاشتباك .

وتشير المحصلة الأولية للاشتباكات إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين بالإضافة إلى مقتل ضابط برتبة رائد وضابط صف برتبة رقيب أول وإصابة جندى آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

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