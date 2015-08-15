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المقاومة الشعبية فى اليمن تسيطر على منزل الرئيس السابق ومبنى محافظة تعز

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المقاومة الشعبية فى اليمن تسيطر على منزل الرئيس السابق ومبنى محافظة تعز المقاومة الشعبية فى اليمن تسيطر على منزل الرئيس السابق ومبنى محافظة تعز
سيطرت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية فى محافظة تعز غربى اليمن مساء اليوم السبت على مبنى محافظة "تعز" بالكامل الذى يقع فى حى "الاشراف" وقامت بتأمين المبنى كما دخلت منزل الرئيس السابق فى منطقة الكامب بالجحملية بعد معارك مع ميليشيات الحوثيين وصالح منذ الصباح .

ونقل موقع يمن برس الاخبارى عن مصادر المقاومة أنها سيطرت على مبنى المحافظة وإدارة الأمن و تقدمت بشكل كبير باتجاه القصر الجمهورى ومعسكر اللواء 22 مدرع بالمدينة .

وأكدت المصادر أن المقاومة حققت تقدما كبيرا فى مختلف جبهات القتال فى تعز فى ظل انهيار كبير فى صفوف المليشيات التى فر عناصرها خاصة فى جبل صبر.. وتوقعت أن تحسم معركة تعز لصالح المقاومة الشعبية فى ظل الانهيارات المتلاحقة لعناصر المليشيات وتهاوى مواقعها تحت ضربات المقاومة.

ومن ناحية أخرى أكد رشاد الشرعبى المتحدث باسم المقاومة الشعبية فى تعز أن المقاومة تحكم السيطرة على اكثر 90% من مدينة تعز وبقية بعض الجيوب.

وأوضح أن المقاومة أحكمت السيطرة على المربع الأمنى الممتد من أعلى المدينة وحتى قيادة المحور العسكرى واستعادت المؤسسات المدنية وتعمل على حمايتها وتأمينها .

وأضاف أن المقاومة تتجه للسيطرة على المستشفى العسكرى والقصر الجمهورى (قصر الشعب) ومعسكر الحرس الرئاسى المجاور له ومعسكر الأمن المركزى .

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