موسم في الجول - مدرب حراس الأهلي يختار أفضل قائد.. ' بلا شارة '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟ أفضل لاعب وسط؟ أفضل لاعب صاعد؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي.

السؤال الذي وجهناه إلى طارق سليمان .. من هو أفضل قائد هذا الموسم؟

وقال مدرب حراس الأهلي لـFilGoal.com: "حسام غالي هو أفضل قائد هذا الموسم".

وارتدى حسام غالي شارة قيادة الأهلي منذ بداية الموسم وحتى لقاء حرس الحدود الذي شهد واقعة طرد اللاعب وإلقائه بالشارة أرضا.

ليقرر بعدها النادي الأهلي حرمان اللاعب من شارة القيادة.

ولعب غالي مع الأهلي هذا الموسم في الدوري 24 لقاء ونجح في صناعة هدف ولم يسجل ولا مرة.