احذر.. إدمان الأفلام الإباحية هتبوظ مخك ومش هتخليك راجل فى بيتك

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأفلام الإباحية تقدم للرجال والنساء على حد سواء فرصة لاستكشاف التخيلات الجنسية، لكن لها تأثر خطير على المخ.

وأوضح الباحثون أن الصور والأفلام الإباحية يمكن أن تساعد فى زيادة الرغبة الجنسية، لكن لها جانب آخر يؤثر على الصحة، حيث إنها تتسبب فى إفراز الهرمونات التى ترفع الحالة المزاجية، وقد تؤدى إلى الإدمان.

وأشار الباحثون إلى أن كلا من ممارسة الجنس ومشاهدة الإباحية يسببان إفراز المخ للدوبامين، وهو الناقل العصبى المسؤول عن الراحة والمتعة.

ولكن إذا ارتفع الدوبامين مراراً وتكراراً من خلال مشاهدة المواد الإباحية بانتظام تصبح الدماغ منزوعة الحساسية، ويقل حجم المخ.

ووجدت دراسة نشرت فى مجلة "JAMA" للطب النفسى فى عام 2014، أن مشاهدة الأفلام الإباحية بانتظام تسبب زيادة التحفيز الجنسى مع مرور الوقت، وهذا يعنى أن الدماغ تحتاج الى مزيد من الدوبامين من أجل الشعور بالسعادة أكثر، وهذا يتسبب فى مشاهدة الشخص لمزيد من الأفلام الإباحية، وهنا يحدث الإدمان.

>وأوضح الباحثون أن مشاهدة العديد من الصور الخارجة فى الأفلام الجنسية الإباحية، تجعل الرجال غير متحمسين من حيث ممارسة العلاقة الجنسية العادية مع الزوجة.

وخلص التقرير إلى أن الأفلام الإباحية تخلق جيلا من الشباب ميؤوس منهم فى غرفة النوم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر صحيفة "The Daily Mail" البريطانية.

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