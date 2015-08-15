جاي زي يواجه القضاء بتهمة سرقة لحن الموسيقار الراحل بليغ حمدي

سيواجه النجم العالمي Jay-Z القضاء في شهر أكتوبر المقبل، بعد اتهامه من جانب ورثة الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي بسرقة مقطع موسيقيّ من أغنية أداها الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في خمسينات القرن الماضي، واستخدامه في إحدى أغنياته.

ومن المتوقع إجراء المحاكمة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اعتبارا من13 أكتوبر، وهذه المحاكمة تمثل الحلقة الأولى من سلسلة طويلة من المداولات في شأن هذا المقطع الموسيقي.

وذكر موقع العربية، نقلاً عن وكالة رويترز، أن هذه الأغنية تحمل عنوان Big Pimpin، وتبدأ مع نغمة شرقية على عزف الناي، تستمر طوال مدة الأغنية. أمّا المقطع الموسيقيّ الأساسيّ فقد ألّفه بليغ حمدي سنة 1957 لأغنية "خسارة خسارة" من فيلم "فتى أحلامي".

ولم يخفِ Timbaland ، المنتج الأمريكي لأغنية Big Pimpin، أنه وقع على هذا المقطع عند استماعه إلى إسطوانة موسيقية مجهولة المصدر، معبّراً عن اعتقاده بأن هذه الموسيقى ملكيّة عامة ولا حقوق مؤلف خاصّة بها.

وحاول أحد المقرّبين من Jay-Z حلّ هذا الجدل عبر دفع مبلغ مئة ألف دولار سنة 2001 لشركة EMI Arabia للإنتاج الموسيقي، صاحبة حقوق توزيع الفيلم، وتمّ تقاسم هذا المبلغ مع ورثة بليغ حمدي، الذي توفي سنة 1993، إلا أنّ أسامة فهمي، قريب الموسيقار الراحل، قرّر مقاضاة مغني الراب والمنتج الموسيقي للأغنية، معتبراً أن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في السابق لا يحمل أيّ قيمة بنظر القانون المصري.

واعتبر فهمي في نصّ الدعوى التي تقدّم بها أن أغنية "خسارة خسارة" تحمل أهمية ثقافية في مصر، والقانون المصريّ لا يسمح بإجراء أيّ تعديل أو إضافات تمسّ حقوق المؤلف.

كما أكد المدّعي أنّ مؤلف الأغنية يجب أن يعطي موافقته على أيّ تغيير يطال الأعمال الخاصة به أياً كان النطاق الذي تنطبق فيه حقوق المؤلف.

وأشار أسامة فهمي عبر محاميه إلى أنه يعتزم الاستعانة بخبراء لتأكيد أثر المقطع الموسيقي المقتبس من الأغنية المصرية المعروفة على المردود الاقتصادي الكبير لأغنية Big Pimpin التي صدرت كعمل منفرد سنة 2000.

أما وكلاء الدفاع عن مغني الراب Jay-Z فردّوا على هذه الأقوال، معتبرين أن فكرة أنّ الناس يدفعون أموالاً لشراء بطاقات دخول لحفلات بهدف الاستماع إلى أغنية واحدة أشبه بالدعابة.

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