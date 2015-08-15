فان ديزل في لقطة مؤثرة مع طفلته ابنة الـ4 أشهر

نشر النجم العالمي Vin Diesel، عبر حسابه الخاصّ على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بطفلته Pauline ابنة الـ 4 أشهر.

Vin Diesel لم يجد كلمات كافية للتعبير عن مدى حبّه وتعلّقه بابنته، فعلّق قائلاً: كلّ الحب.

هذه الصورة المؤثرة والمليئة بالمشاعر والعواطف أثارت ضجّة كبيرة على إنستغرام، وانهالت التعليقات بالآلاف من قبل محبّي Vin Diesel، الذين تمنّوا لطفلته العمر الطويل.

يُشار إلى أنّ Pauline هي ابنة Vin Diesel الثالثة من حبيبته Paloma Jiménez التي ارتبط بها عام 2008، ولديهما طفلة تدعى Hania وطفل اسمه Vincent.

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