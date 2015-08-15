أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فان ديزل في لقطة مؤثرة مع طفلته ابنة الـ4 أشهر

Google+ Print

السبت 15-08-2015 16:46

نشر النجم العالمي Vin Diesel، عبر حسابه الخاصّ على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بطفلته Pauline ابنة الـ 4 أشهر.
Vin Diesel لم يجد كلمات كافية للتعبير عن مدى حبّه وتعلّقه بابنته، فعلّق قائلاً: كلّ الحب.
هذه الصورة المؤثرة والمليئة بالمشاعر والعواطف أثارت ضجّة كبيرة على إنستغرام، وانهالت التعليقات بالآلاف من قبل محبّي Vin Diesel، الذين تمنّوا لطفلته العمر الطويل.
يُشار إلى أنّ Pauline هي ابنة Vin Diesel الثالثة من حبيبته Paloma Jiménez التي ارتبط بها عام 2008، ولديهما طفلة تدعى Hania وطفل اسمه Vincent.

بالفيدو: شاكيرا تحتفل بمرور 6 أشهر على ولادة ساشا

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي