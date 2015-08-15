ابنة نور الشريف ترتدي الأبيض وبوسي تتلقى العزاء في سرادق الرجال

القاهرة_ مروة عبد الفضيل

ارتدت مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف ملابس بيضاء في عزاء والدها، وتخلّت عن اللون الأسود التقليدي، أثناء حضورها المراسم العزاء التي أقيمت بمسجد عمر مكرم، بمشاركة فنية وجماهيرية كبيرة.

حرصت بوسي زوجة الفنان الراحل على الوقوف بنفسها هي وابنتها مي وزوجها لتلقي العزاء بالفنان القدير في سرادق عزاء الرجال، وهو التصرّف الذي أدهش الحضور، لأنّه ليس أمراً معتاداً جلوس النساء في سرادق العزاء المخصّصة للرجال.

حضر مراسم العزاء كلّ من الفنانين محمود عبد العزيز ويسرا وأحمد صفوت وليلى علوي وصفاء أبو السعود ودنيا عبد العزيز وبشرى ومحمود حميدة وخالد ذكي وميرفت أمين ولبلبة ومادلين طبر وإلهام شاهين وسميرة عبد العزيز وطلعت زكريا والمخرج خالد يوسف وأحمد حلمي وزوجته منى ذكي وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وابنتها إيمي والمطربة أنغام وهاني شاكر ومحمد منير وحكيم ونيللي وصلاح عبد الله وخالد النبوي ونادية الجندي وعمرو سعد وفردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل ومحمود عبد العزيز ونبيلة عبيد وحسن الرداد وفيفي عبده والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الذي وقف بجوار بوسي وابنتها طوال مراسم العزاء، ولم يجلس على الإطلاق، فيما انهمرت بوسي ومي بالبكاء طوال مراسم العزاء، وبدا على بوسي الإرهاق الشديد.

تغيّب الفنان عادل إمام عن حضور العزاء بسبب عودته مرة أخرى إلى الساحل الشمالي، بعدما قطع إجازته وحضر جنازة صديقة نور الشريف أول من أمس، كما لم يحضر يحيى الفخراني لارتباطه بعرضه المسرحيّ "ألف ليلة وليلة" على خشبة المسرح القومي، حيث يعدّ أمس هو اليوم الثاني للعرض، وهناك ارتباط بالمواعيد، في ظلّ حشد جماهيري كبير قام بحجز التذاكر، فيما حضرت زوجة الفخراني الدكتورة لميس جابر.

كواليس العزاء:

1ظهرت أيتن عامر في العزاء لأول مرة بعد زواجها مدير التصوير محمد عز العرب

2لاحظ الحضور خلع والدة منة شلبي الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى حجابها

3 حدثت مشاجرة، وصلت حدّ التعارك بالأيدي بين أحد المصوّرين الصحافيين وأمن نقابة الممثلين وأشرف زكي، وأدّت إلى ضرب المصوّر "علقة ساخنة"، وهو ما أثار استياء الصحافيين الحضور، علماً بأنّ المصوّر لم يكن حاملاً الكاميرا، وكان يقدّم العزاء بشكل شخصيّ.