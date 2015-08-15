بالفيديو... عزت أبو عوف يكشف حقيقة مرضه

في أول ظهور إعلامي له بعد شائعة إصابته بمرض خطير، إثر ظهوره في أحد الإعلانات الخيرية في شهر رمضان الماضي، قال الفنان عزت أبو عوف موجهاً رسالة إلى جمهوره، أثناء حلوله ضيفاً على إذاعة "إف أم"، في برنامج محطة النجوم مع المذيعة هند رضا: "لا تستمعوا إلى الشائعات ثقيلة الظلّ، ولا أعرف لماذا تطلق عليّ، وأنا لم أؤذِ أيّ شخص في حياتي".

وذكر أنّه أصيب فقط بانسداد في أحد شرايين القلب، مؤكّداً أنّ ظهوره في الإعلان كان بشكل غير لائق، لأنّ القائمين على الإعلان وضعوا خلفية بيضاء وراء ظهره، في الوقت الذي كان يرتدي فيه أيضاً ملابس بيضاء، ما أظهره باهت اللون. كما كشف أبو عوف عن أنّ هناك دبوراً كان يُطارده أثناء تصوير الإعلان، فأدى إلى إظهاره متوتراً. وأعلن أبو عوف أنّ الإعلان تمّ تصويره في منزله.