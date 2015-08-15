أخبار عاجلة

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو... عزت أبو عوف يكشف حقيقة مرضه

Google+ Print
بالفيديو... عزت أبو عوف يكشف حقيقة مرضه بالفيديو... عزت أبو عوف يكشف حقيقة مرضه

السبت 15-08-2015 17:05

في أول ظهور إعلامي له بعد شائعة إصابته بمرض خطير، إثر ظهوره في أحد الإعلانات الخيرية في شهر رمضان الماضي، قال الفنان عزت أبو عوف موجهاً رسالة إلى جمهوره، أثناء حلوله ضيفاً على إذاعة "إف أم"، في برنامج محطة النجوم مع المذيعة هند رضا: "لا تستمعوا إلى الشائعات ثقيلة الظلّ، ولا أعرف لماذا تطلق عليّ، وأنا لم أؤذِ أيّ شخص في حياتي".
وذكر أنّه أصيب فقط بانسداد في أحد شرايين القلب، مؤكّداً أنّ ظهوره في الإعلان كان بشكل غير لائق، لأنّ القائمين على الإعلان وضعوا خلفية بيضاء وراء ظهره، في الوقت الذي كان يرتدي فيه أيضاً ملابس بيضاء، ما أظهره باهت اللون. كما كشف أبو عوف عن أنّ هناك دبوراً كان يُطارده أثناء تصوير الإعلان، فأدى إلى إظهاره متوتراً. وأعلن أبو عوف أنّ الإعلان تمّ تصويره في منزله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "