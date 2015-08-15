محافظ الجيزة: لا صحة لرش القمامة بالمبيدات

نفت محافظة الجيزة؛ موافقة المحافظ على رش القمامة بالمبيدات.

وقال المحافظ الدكتور خالد زكريا العادلي، إنه “لا يمكن للمحافظة إتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بالبيئة أو المواطن الجيزاوي”.

وأضاف المحافظ، -في بيان له-، اليوم السبت، “إن كافة المشروعات والإجراءات التي تتخذها المحافظة في أي مجال تخضع لدراسات دقيقة”.

وتابع ،لا يمكن إقرار أي مشروع إلا بعد قيام المتخصصين بالانتهاء من تلك الدراسات، لافتًا إلى أن الأسلوب العلمي هو أحد أهم المقومات التي تقوم عليها إستراتيجية المحافظة.

ولفت العادلي إلى إن الموضوع لم يتجاوز كونه مجرد اقتراح، تقدم به أحد رؤساء الأحياء خلال اجتماع المجلس التنفيذى، الذي عُقد الأسبوع الماضي.

وأكد المحافظ، أن القرار الذي إتخذه المجلس في هذا الشأن هو إجراء المزيد من الدراسات لهذا الإقتراح من قبل متخصصين. وناشد البيان وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات والحصول عليها من مصادرها المعنية.