موظفة مفصولة تستعين بأسرتها لسرقة شركة استثمارية بأسيوط

استعانت سيدة بعدد من أقاربها لتتمكن من السطو على مقر شركة إستثمار عقاري بمحافظة أسيوط، وتمكنت كاميرات المراقبة من تصويرهم.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عبد الباسط دنقل، إخطارًا من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من عضو مجلس إدارة شركة «ستار للإسكان والتعمير» “ ش.م.م”، ”هاني علي عبد الكريم علي” يفيد حضور سيدة تدعى “أميرة. م.” والمقيمة في قرية بني مر مركز الفتح بأسيوط إلى مقر الشركة وبصحبتها أشخاص وقامت بفتح أدراج الشركة وسرقة دفاتر إيصالات إستلام نقدية وعقود وبعض المستندات الخاصة بالشركة.

وانتقلت قوات شرطة قسم أول أسيوط وبالفحص والتحري تبين إن المدعوة “أميرة” كانت تعمل في الشركة وجرى فصلها لسوء معاملة زملائها، مما دفعها إلي إرتكاب واقعة السرقة إنتقامًا من الشركة.

وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهمة.

يذكر أن كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشركة كانت قد رصدت عملية السرقة، وأمكن تفريغ الكاميرات وإحضار نسخة منها بطلب من النيابة.