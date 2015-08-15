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إيران تعلن عن محادثات دبلوماسية مع دول الخليج نهاية سبتمبر

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إيران تعلن عن محادثات دبلوماسية مع دول الخليج نهاية سبتمبر إيران تعلن عن محادثات دبلوماسية مع دول الخليج نهاية سبتمبر
أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانى فى الشئون العربية والأفريقية حسين أميرعبداللهيان، أن المرحلة الأولى من المحادثات بين إيران والدول الست المطلة على الخليج ستنطلق 22 سبتمبر المقبل.

وأشار أميرعبداللهيان، إلى زيارات وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف التى جرت فى إطار جولته الإقليمية الثانية، واقتراحه حول تأسيس مؤتمر لعقد الحوار مع دول الخليج العربية قائلا: "إن المحادثات الإقليمية المسماة بـ"جى 7" تجرى بين إيران وست دول الخليج وتتم متابعتها بمبادرة أمير قطر".

وقال: إنه فى المرحلة الجارية تم التوافق على هذا الاقتراح بفضل جهود ومساعى وزارتى الخارجية القطرية والعمانية، ورحب ظريف خلال زيارته للکويت وقطر بإقامة هذا المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، مضيفا: أن المؤتمر يمکن أن ينعقد فى منطقة أو بلد آخر يتم التوافق عليه، إلا أننا نرحب بإجراء الحوارات الإقليمية داخل المنطقة.

وصرح أميرعبداللهيان، بأن الهدف من إجراء هذه المحادثات هو التوصل إلى فهم مشترك ومتبادل لمواجهة الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

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