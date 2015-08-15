مصدر لبنانى لـ"اليوم السابع": أحمد الأسير كان متجها لنيجيريا عبر القاهرة

قال مصدر فى وزارة الداخلية اللبنانية، إن المتشدد السلفى الشيخ الفار أحمد الأسير استخدم وثيقة سفر فلسطينية مزورة للهروب من مطار رفيق الحريرى إلى مطار القاهرة الدولى، ومن ثم التوجه إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

وأكد المصدر -الذى رفض الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه- فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة بيروت، مساء اليوم السبت، أن السلطات الأمنية اللبنانية تبحث عن المتشدد السلفى أحمد الأسير منذ ما يقرب من عامين حتى تمكن الأمن العام من إلقاء القبض عليه اليوم فى مطار الحريرى.

وأشار المصدر إلى أن المتشدد أحمد الأسير يعد من العناصر الخطيرة التى تبحث عنها قوات الأمن اللبنانية لتورطه فى العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش اللبنانى وحزب الله، موضحا أن المتشدد يخضع لتحقيقات من قبل الأمن العام وسيتم إحالته للقضاء المختص.

ويواجه "الأسير" أمام القضاء تهمة تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والحض على الاقتتال الطائفى وقتل ومحاولة قتل عسكريين.

href='http://www.youm7.com/story/2015/8/15/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%82%D8%A8/2306739#.Vc9k0fmqqko

>' target='_blank'>نقل أحمد الأسير للأمن العام اللبنانى للتحقيق معه بعد ضبطه قبل هروبه لمصر

زوجة "أحمد الأسير" تقود مظاهرة احتجاجا على القبض عليه فى مطار بيروت

إسدال الستار على مسلسل هروب المتشدد اللبنانى أحمد الأسير.. إحباط محاولة هروبه متخفيا للقاهرة عبر مطار الحريرى.. الشيخ السنى متورط بأحداث عنف صيدا 2013.. ولد ببيت فنى لأب شيعى وضبطه لتنفيذ حكم بالإعدام

وكالة الأنباء اللبنانية: أحمد الأسير كان ينوى الهروب لمصر بجواز سفر مزور

السلطات اللبنانية تعتقل القيادى السنى المتشدد أحمد الأسير