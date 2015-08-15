قوات الاحتلال الإسرائيلى تفتح النار على فلسطينى فى الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلى إن قواته أطلقت النار على رجل فلسطينى طعن جنديا إسرائيليا فى ظهره عند معبر فى الضفة الغربية بعدما طلب من الأخير كوبا من الماء.

وقال الجيش إن الجندى عولج فى موقع الحادث فيما نقل الفلسطينى إلى المستشفى مصابا بجرح طفيف فى كتفه، وأورد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكترونى الإسرائيلى أن الفلسطينى أخبر المحققين أنه نفذ الهجوم اثر وقوع مشادة مع والده. وعرفت القناة العاشرة فى التلفزيون الإسرائيلى المهاجم وقالت إنه فلسطينى يبلغ من العمر 19 عاما من قرية قريبة ونقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه تصرف بشكل منفرد ومستقل عن أى جماعة مسلحة.

جاء الهجوم فى حين يتابع الإسرائيليون والفلسطينيون مصير أحد المضربين عن الطعام الذى فقد الوعى قبل يوم بعد 60 يوما من الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون توجيه اتهامات له.

وكان قد تم اعتقال محمد علان، 30 سنة، فى نوفمبر 2014 واحتجز مرتين لمدة ستة أشهر فى كل مرة بموجب إجراء يسمى الاحتجاز الإداري. وتسمح تلك السياسة للسلطات باحتجاز المعتقلين لأشهر دون توجيه اتهامات.

ودافعت إسرائيل عن الممارسة على أنها اداة ضرورية لوقف نشاط المسلحين، وتقول إسرائيل إن علان اعتقل لنشاطه فى حركة الجهاد الإسلامية، وهى جماعة نفذت هجمات عنف عديدة ضد المدنيين.